Nach der gestrigen Achterbahnfahrt zeigt sich der DAX am Freitagmittag nur wenig bewegt. Dies könnte sich am Nachmittag jedoch ändern. Schließlich stehen wichtigen Konjunkturdaten an. Die neue Lockerheit der Fed ist dagegen kaum noch ein Thema.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 11.155 MDAX +0,5% 23.762 TecDAX +0,6% 2.603 SDAX +0,4% 10.592 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.148

