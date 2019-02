Manchester, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Sandhills East hat die in Manchester ansässige Website-Entwicklungs- und Digital-Media-Agentur Web Management Consultants Ltd. übernommen. Diese Akquisition vereint die Stärken beider Unternehmen, die Käufer und Verkäufer von Assets in den Bereichen Bau/Anlagen, Landwirtschaft und Transportwesen über verschiedene Medien zusammenbringen. Nach der Übernahme wird Web Management Consultants Ltd. weiterhin seine Produkte und Dienstleistungen an bestehende wie auch neue Kunden liefern, hat jetzt jedoch Zugang zu zusätzlichen Technologien zur Straffung der Werbung und für bessere Sichtbarkeit für Käufer in verschiedenen Branchen.



Web Management Consultants Ltd. ist ein führender Website-Entwickler, Hosted-Service-Anbieter und eine Medienagentur in Europa mit einer besonders umfangreichen Kundenbasis im Vereinigten Königreich und in Irland. Glyn Lewis gründete das Unternehmen im Jahr 2008 mit Schwerpunkt auf den spezifischen Anforderungen von Käufern in den Branchen Bau/Anlagen, Landwirtschaft und Transportwesen, um seine Kundenbasis vor Ort und darüber hinaus zu erweitern.



Die Sandhills Group, die Sandhills East wie auch das im US-Bundesstaat Nebraska ansässige Sandhills Publishing umfasst, betreibt ein Portfolio globaler Marken, die diese Kernbranchen bedienen. Hierzu gehören folgende Marken: Machinery Trader, TractorHouse, Truck Paper, MarketBook, Farm & Plant Buyers Guide, Farm Machinery Locator, Truck Locator, Plant Locator, Van Locator, MOMA Agri, TODO V.I., MaquinariaOP, tp-Business.fr, trucks-Business.fr, agri-Business.fr, TruckWorld.com.au, Truck Buy & Sell International, Transporter, Commercial Vehicle Dealer, Machinery Trader Resale Weekly, CercoCamion, Camion Super Market, Trattori Super Market, Cantierissimo Carrellistica, A Come Agricoltura und Trasporto.



Dank der Übernahme kann Web Management Consultants Ltd. die globale Reichweite der Backend-Bestandsführungsdienste und die nahtlosen Online-Marketingtools von Sandhill nutzen, um die auf den Websites seiner Kunden aufgelisteten Bestände besser zu bewerben. Web Management Consultants wird weiterhin bestehende wie auch neue Kunden bedienen und behält seinen Sitz in Manchester, wo sich auch der Firmensitz von Sandhills East befindet.



"Web Management Consultants Ltd. ist branchenführend und offeriert erstklassige Websites und Online-Marketing-Services für eine umfangreiche Kundenbasis", sagt Sandhills Chief Operations Officer Shawn Peed. Er betont dabei, dass die Akquisition den bestehenden Kunden von Web Management Consultants wie auch von Sandhill Vorteile bringt. "Mit vereinten Kräften können wir Verkäufer besser bewerben und ihnen Tools zur Verbesserung ihrer betrieblichen Effizienz an die Hand geben. Gleichzeitig erleichtern wir Käufern in diesen Branchen die Beschaffung von benötigter Ausrüstung."



Informationen zu Sandhills East und Sandhills Publishing



Sandhills East ist eine Tochtergesellschaft von Sandhills Publishing, einem Informationsverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska. Unsere Produkte und Dienstleistungen sollen Informationen in Form von Fachmagazinen, Websites und Online-Services sammeln, verarbeiten und verteilen, die Käufer und Verkäufer in den Branchen Güterfrachtverkehr, Landwirtschaft, Bau, schweres Gerät, Luftfahrt und Technologie zusammenbringen. Unser integrierter, branchenspezifischer Ansatz für Hosting-Technik und -Services schafft Lösungen, die großen wie kleinen Unternehmen einen effizienten Betrieb sowie sicheres, kostengünstiges und erfolgreiches Wachstum ermöglichen. Sandhills Publishing - we are the cloud.



