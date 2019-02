Baader Bank verschlankt den Vorstand DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Personalie Baader Bank verschlankt den Vorstand 01.02.2019 / 12:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baader Bank verschlankt den Vorstand Unterschleißheim, den 01.02.2019: Im Zuge der zukünftigen strategischen Ausrichtung der Baader Bank bündelt das Institut seine Geschäftsaktivitäten und strafft die Organisation. Damit einher geht die Verschlankung des Vorstands von vier auf drei Mitglieder. Christian Bacherl, der die Geschäftsfelder Equity Capital Markets (ECM) und Research verantwortete, scheidet in gegenseitigem Einvernehmen zum 01. Februar 2019 aus dem Vorstand der Baader Bank aus. Die bisher von ihm verantworteten Geschäftsfelder werden auf die Vorstände Nico Baader und Oliver Riedel übertragen und weiterentwickelt. "Wir danken Christian Bacherl für seine geleistete Arbeit insbesondere für den Aufbau und Entwicklung der Geschäftsfelder ECM und Research. Das brachte ihm bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden gleichermaßen Respekt und Anerkennung vor seiner Leistung ein", erklärte Dr. Horst Schiessl, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Baader Bank. Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Katharina Ariane Beyersdorfer Unternehmenssprecherin Head of Group Communication T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 Katharina.Beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. 01.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771815 01.02.2019 ISIN DE0005088108 AXC0146 2019-02-01/12:37