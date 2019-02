US-Präsident Donald Trump sagte während eines Treffens mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He im Weißen Haus, dass er zuversichtlich sei, dass die USA und China "den größten Deal aller Zeiten" erreichen könnten, so Voice of America. Aktueller Stand der Verhandlungen zwischen den USA und China ist aber, dass es nur wenig konkrete Fortschritte gibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...