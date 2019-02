Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.02.2019 Kursziel: 33,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Ludwig Beck leitet Verkaufsprozess für Wormland ein ??" Bilanzielle Vorkehrungen bereits getroffen Ludwig Beck hat gestern bekanntgegeben, dass das Unternehmen einen geordneten Verkaufsprozess seiner defizitären hundertprozentigen Tochter Theo Wormland GmbH & Co. KG eingeleitet hat. Damit reagiert das Unternehmen auf das Interesse mehrerer Investoren an dem Erwerb von Wormland. Ludwig Beck hatte Wormland im Jahr 2015 zu günstigen Konditionen akquiriert und hierdurch im selben Geschäftsjahr im Segment Wormland ein EBIT i.H.v 10,2 Mio. Euro generiert. In den folgenden Geschäftsjahren blieb das Segment im Zuge der eingeleiteten Sanierung und Restrukturierung jedoch defizitär (Segment-EBIT: -2,3 Mio. Euro in 2016 sowie -2,4 Mio. Euro in 2017). Vor dem Hintergrund des sehr schwierigen Marktumfelds für den stationären Einzelhandel in 2018 dürfte Wormland u.E. auch im abgelaufenen Geschäftsjahr einen operativen Verlust erwirtschaftet haben (9M-EBIT 2018: -4,8 Mio. Euro, Vorjahreszeitraum: -4,3 Mio. Euro). Aufgrund der schwierigen Marktbedingungen und trotz erster Erfolge bei der Sanierung des Segments, konnten jedoch die vom Unternehmen avisierten Synergieeffekte nicht wie erwartet realisiert werden. Mit einem erfolgreichen Verkauf der Sparte würde sich Ludwig Beck auf sein profitables Stammgeschäft in München sowie den wachsenden Online-Handel fokussieren und sich dementsprechend aus dem Filialgeschäft zurückziehen. Der Verkauf soll im ersten Halbjahr 2019 erfolgen, wird jedoch nur realisiert, sofern Ludwig Beck einen angemessenen Kaufpreis erzielt. Andernfalls plant das Unternehmen, die Sanierung von Wormland in eigener Regie fortzuführen. In diesem Zusammenhang hat sich Ludwig Beck zudem entschlossen, den bilanzierten Beteiligungsbuchwert von Wormland abzuschreiben. Als Folge dessen wird das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzern-Jahresfehlbetrag i.H.v. -0,8 Mio. Euro generieren. Dies haben wir nun in unseren Annahmen für 2018 berücksichtigt. Weitere Effekte aus einer möglichen Konsolidierung werden wir nach einem erfolgreichen Verkauf in unsere Prognosen integrieren. Fazit: Mit dem u.E. guten strategischen Schritt trägt Ludwig Beck dem schleppenden Restrukturierungsprozess und einem deutlich schlechteren Marktumfeld Rechnung. Ein erfolgreicher Verkauf von Wormland würde u.E. dementsprechend einen positiven Katalysator für die Aktie darstellen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17521.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

