Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Online-Modehändler könnte mit den Zahlen für 2018 positiv überraschen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für die Margen 2019 könnten indes sinken, was jedoch teils eingepreist sein dürfte./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 17:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-01/13:03

ISIN: DE000ZAL1111