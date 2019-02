Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Takeaway.com auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Mit der Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero hätten sich die langfristigen Gewinnaussichten für den Essenslieferanten erheblich verbessert, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zusammen mit Just Eat zählt die Aktie zu ihren Favoriten im Internetsektor./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 17:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012015705