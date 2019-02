München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Konsumenten bleibt in vielen Regionen gut, wie beispielsweise das jüngste GfK-Konsumklima für Deutschland zeigt, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick". Und in den USA scheine der Government Shutdown die Hauptursache des Rückgangs des Verbrauchervertrauens im Januar zu sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...