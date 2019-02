Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für das Papier des Essenslieferanten Just Eat auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Zusammen mit Takeaway.com zähle die Aktie zu ihren Favoriten im europäischen Internetsektor, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Just Eat habe derzeit das größte Aufwertungspotenzial. /ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 17:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-01/13:04

ISIN: GB00BKX5CN86