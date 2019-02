Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell B auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Der Ölkonzern dürfte in den nächsten Jahren seine freien Barmittel stärker steigern, als es für die angepeilten Dividenden erforderlich sei, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überschüssige Barmittel könnten zudem den Aktionären in Form von Aktienrückkäufen zufließen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 17:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-02-01/13:05

ISIN: GB00B03MM408