Was passiert in den Wechseljahren? Darüber können Frauen gar nicht genug wissen. Denn ähnlich wie Jahrzehnte zuvor die Pubertät, verändert die Menopause so manches im Leben einer Frau. Das neue Frauen-Informations-Portal www.wechseljahre-verstehen.de klärt über typische Beschwerden aber auch über weniger bekannte Symptome auf und informiert über Behandlungsmöglichkeiten. Die größten Vorteile auf einen Blick:



Rubrik Expertenrat. Hier können Frauen ihre eigenen Fragen stellen. Diese werden von einem unabhängigen Spezialisten persönlich beantwortet.



Menocheck-Fragebogen. 18 Fragen zu aktuellen Beschwerden und gesundheitlicher Vorgeschichte helfen, den Arztbesuch optimal vorzubereiten. Der online ausgefüllte, ausgedruckte Meno-Check kann zum Arzt mitgenommen werden und unterstützt ihn dabei, die individuell geeignete Therapieform zu ermitteln.



Praktische Tipps zu Ernährung, Bewegung und Verhütung in den Wechseljahren runden das Online-Angebot ab.



www.wechseljahre-verstehen.de



