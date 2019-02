Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach einer Übernahme in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Übernahme von American Dehydrated Food / International Dehydrated Food für 900 Millionen Dollar durch den Hersteller von Duftstoffen und Aromen erweitere das Angebot in Richtung Tierfutter, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Preis entspreche dem ähnlicher Transaktionen in jüngerer Zeit./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 08:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-02-01/13:15

ISIN: DE000SYM9999