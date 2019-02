Leipzig (ots) -



Am 6. Februar 1919 trat in Weimar die Nationalversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. 100 Jahre später versammeln sich zum gleichen Zeitpunkt die Verfassungsorgane, um an das Ereignis zu erinnern. Das MDR-Fernsehen überträgt live - auch für Das Erste - den Festakt von 15.10 bis 17.00 Uhr mit einem "MDR extra: Als unsere Demokratie geboren wurde".



Der Festakt an historischem Ort - dem Deutschen Nationaltheater - ist zugleich Auftakt für das Jahr der Demokratie 2019. Ein Jahr, das geprägt ist von historischen Jubiläen wie 100 Jahre Bauhaus, 70 Jahre Verabschiedung des Grundgesetzes, 30 Jahre politische Wende in der DDR und Fall der Berliner Mauer.



Festakt und Bürgerfest



In diesem historischen wie politischen Kanon werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Bodo Ramelow, und die Präsidentin des Thüringer Landtags, Birgit Diezel, an das Ereignis vor 100 Jahren und seine Bedeutung für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland erinnern - das MDR-Fernsehen überträgt - auch für Das Erste - live zwischen 15.10 und 17.00 Uhr.



Die Stadt Weimar und verschiedene Vereine widmen dem Tag außerdem ein Bürgerfest der Demokratie: MDR-Reporter sind vor Ort und berichten. Als Experte steht unter anderem Prof. Michael Dreyer von der Forschungsstelle Weimarer Republik zur Verfügung.



Ökumenischer Gottesdienst - live ab 12.30 Uhr im MDR



Vor dem Festakt überträgt das MDR-Fernsehen von 12.30 bis 13.30 Uhr live den Ökumenischen Gottesdienst aus der Stadtkirche St. Peter und Paul zu Weimar. Erwartet werden unter anderem der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, die Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten und zahlreiche Minister. Vertreter der jüdischen Landesgemeinde, des Koordinierungsrates der Muslime und der Russisch-Orthodoxen Kirche sind ebenfalls dabei. Es predigen die evangelische Landesbischöfin Ilse Junkermann und der katholischen Bischof Ulrich Neymeyr, die liturgische Leitung hat Superintendent Henrich Herbst.



"Weimar" bereits am 5. Februar Thema im MDR-Fernsehen



Bereits am Dienstag, 5. Februar, stimmt das MDR-Fernsehen ab 21.00 Uhr auf den Festakt in Weimar ein - mit dem Film "Weimar 1919 - Wiege und Bahre der Demokratie" im Rahmen der Reihe "Der Osten, entdecke wo du lebst".



Zum Inhalt:



Die Weimarer Republik hätte auch "Deutsche Republik" heißen können. Der Name war ein Dank an die Weimarer und eine Verneigung vor dem Geist der Klassik.



Die Weimarer Bürgerinnen und Bürger plagten vor einhundert Jahren die gleichen Sorgen wie alle Deutschen: Kriegsheimkehrer, Wohnungsnot, politische Anarchie. Aber dann kamen über vierhundert Abgeordnete in die Stadt - eine logistische Herausforderung. Der Film von Ute Gebhardt begibt sich auf Spurensuche in Weimar - ob Bahnhof, Telegrafenamt, Flugplatz, Volkshaus oder Theater. Verknüpft wird die Spurensuche mit Gesprächen über Demokratie, ihre künftigen Chancen und ihre Bedrohung.



Im Anschluss um 22.05 Uhr zeigt das MDR-Fernsehen "Weimar und die 37 Frauen":



Vor 100 Jahren kommt in Weimar die erste Nationalversammlung zusammen: 423 gewählte Vertreter aus ganz Deutschland versammeln sich im Nationaltheater. Ein historischer Augenblick und auch eine Sternstunde für die Frauenbewegung. Denn zum ersten Mal sitzen auch Frauen im Parlament. 37 Politikerinnen haben es ins "hohe Haus" geschafft - im Jahr 1919 "Weltspitze".



Wer waren diese Politikerinnen? Warum entschlossen sie sich, in die Politik zu gehen? Am Beispiel der vier Parlamentarierinnen Luise Zietz, Gertrud Bäumer, Anna von Gierke und Marie Juchacz erzählt der Film von Steffen Jindra, mit welchen Problemen es Frauen zu tun hatten, wenn sie in die Politik einstiegen.



Beide Filme - "Weimar 1919 - Wiege und Bahre der Demokratie" sowie "Weimar und die 37 Frauen" - sind in der MDR-Mediathek und über HbbTV abrufbar.



MDR-Programme im Zeichen Weimars



Alle aktuellen MDR-Programme bzw. -Sendungen stehen am Mittwoch, 6. Februar, ganztägig im Zeichen Weimars - mit Berichterstattung und Live-Schalten nach Thüringen.



