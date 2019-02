Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg verwies auf das starke Wachstum, das etwas über dem Konsens und seinen Schätzungen lag, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Anschuldigungen eines Reporters in der "Financial Times" mit Blick auf die Geschäftspraktiken, schätzt er als unglaubwürdig ein. Wirecard hatte die Vorwürfe scharf zurückgewiesen./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-02-01/13:20

ISIN: DE0007472060