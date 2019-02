Schwalbach am Taunus (ots) -



In der aktuellen Ausgabe von Stiftung Warentest (02/2019) wurden 17 Haarspülungen für geschädigtes Haar getestet. Die Pantene Pro-V Repair & Care Pflegespülung erhielt von der Stiftung Warentest das Qualitätsurteil "GUT" (1,7). In puncto Geschmeidigkeit, Griff und Kämmbarkeit konnte Pantene Pro-V im Test eine sehr gute Bewertung erzielen. Damit bestätigt die Stiftung Warentest die hohe Qualität und Wirksamkeit der Repair & Care Pflegespülung.



Die Stiftung Warentest wollte wissen, wie wirkungsvoll Pflegespülungen bei geschädigtem Haar sind und ob sie die Haareigenschaften tatsächlich verbessern. Zur Beurteilung der Pflegeeigenschaften und Applikation wendeten 2 Friseure bei jeweils 22 Probanden mit geschädigtem Haar die Produkte in einem Halbseitentest an. Zusätzlich wurde im Labor die Nasskämmbarkeit der Haare mit einer Zugprüfungsmaschine bestimmt. Das Gesamtergebnis: Die Repair & Care Pflegespülung von Pantene Pro-V wurde mit "GUT" (1,7) bewertet.



Rundum GUT



Wichtigstes Untersuchungskriterium waren mit einer Gewichtung von 60% die Pflegeeigenschaften wie Entwirrbarkeit, Kämmbarkeit, Griff, Geschmeidigkeit, Volumen, fliegende Haare und Glanz.



In dieser Kategorie schnitt die Pantene Pro-V Repair & Care Pflegespülung mit einem "GUT" (1,7) ab. Im Test zu Geschmeidigkeit, Griff und Kämmbarkeit konnte die Pantene Pro-V Repair & Care Pflegespülung sogar mit einem sehr guten Ergebnis überzeugen, in Bezug auf den Glanz bescheinigte ihr die Stiftung Warentest ein gutes Ergebnis. Damit wird das Produktversprechen der Pflegespülung "sichtbare Verbesserung des Glanzes und fühlbare Geschmeidigkeit" belegt.



Auch die Anwendung wie das Verteilen, die Konsistenz, Cremigkeit und die Auswaschbarkeit wurde mit einem "GUT" (1,7) bewertet.



Die Repair & Care Pflegespülung



Die Repair & Care Pflegespülung von Pantene Pro-V bekämpft durch ihre intensive Pflegeformel Anzeichen von Haarschäden bei strapaziertem oder trockenem Haar. Ein Nährstoff-Komplex aus Lipiden, Pro-V und Antioxidantien pflegt das Haar tiefenwirksam und vermindert den Feuchtigkeitsverlust des Haares. Die innovative Smart Pro-V-Technologie sorgt dafür, dass die Nährstoffe gezielt dort ansetzen, wo die Haarfaseroberfläche geschädigt ist und nicht wieder ausgewaschen werden. So hilft die Pflegespülung, die Widerstandskraft des Haares gegen Stylingschäden zu erhöhen und dem Entstehen von Spliss entgegen zu wirken. Die leichte Formel mit antistatischer Wirkung lässt sich im Haar gut verteilen und wirkt zielgerichtet - für eine sofortige, sichtbare Verbesserung des Glanzes und fühlbare Geschmeidigkeit der Haare.



Die Pantene Pro-V Repair & Care Pflegespülung ist in der 200ml-Grösse zu einem UVP von 2,95 Euro* und in der 400ml-Grösse zu einem UVP 4,65 Euro* erhältlich.



* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVP können in Österreich und der Schweiz variieren.



