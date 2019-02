Am heutigen Freitag hält der Industriekonzern ThyssenKrupp seine Hauptversammlung in Bochum ab. Konzernchef Guido Kerkhoff wirbt dabei erneut für die Aufspaltung, zudem wird der Aufsichtsrat neu strukturiert. An der Börse steht aber im Fokus, dass Kerkhoff die Prognose für 2019 bestätigt hat. Die Aktie liegt deutlich im Plus.

