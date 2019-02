Wirtschaftsminister Altmaier will den Industriestandort Deutschland stärken. Zur Umsetzung seiner Strategie plant er offenbar vier konkrete Maßnahmen.

Bereits seit Monaten arbeitet Peter Altmaier an einer Strategie zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland. Nun ist es offenbar soweit: Kommende Woche will der Bundeswirtschaftsminister eine "Nationale Industriestrategie 2030" vorlegen, heißt es in informierten Kreisen.

Einem Bericht der Zeitung "Welt" zufolge sollen deutsche Unternehmen gezielter als bislang durch staatliche Maßnahmen unterstützt und damit angesichts einer zunehmenden Konkurrenz auf den Weltmärkten ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Die Agenda solle demnach am kommenden Dienstag ...

