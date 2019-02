Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem FinLab-Vorstand Juan Rodriguez über die Potenziale im Rahmen der Weiterentwicklung der Asset Management as a Service-Plattform und über die neuesten Entwicklungen bei den FinLab-Beteiligungen gesprochen.

GBC: Herr Rodriguez, die aktuelle Finanzierungsrunde bei Iconiq Lab soll zur Entwicklung der Asset Management as a Service-Plattform verwendet werden. Können Sie dieses Produkt näher beschreiben?

Juan Rodriguez: AMaaS ist eine 360-Grad Serviceplattform, auf der Asset Manager die Umsetzung ihrer eigenen Krypto-Investmentstrategien optimieren können. Das AMaaS Ökosystem umfasst ein ganzheitliches Portal, durch welches Krypto Assetmanager regulierte Vehikel herausbringen können. Transaktionen werden durch ein weltweit von Kryptobörsen aggregiertes Orderbuch durchgeführt, lizensierte Krypto-Verwahrstellen sind ebenso an die Plattform angeschlossen wie auch namhafte Auditfirmen, Banken, Fondsadministratoren und weitere essentielle Dienstleister. Abgesichert ist die AMaaS Plattform durch den ICON Vault, eine digitale Wallet Lösung, die sowohl auf Cold als auch auf Hot Storage zur Einlagensicherung zurückgreift. AMaaS fungiert bereits als Infrastruktur des ersten Indexkryptofonds von Iconiq Funds und ist ab jetzt für externe Assetmanager verfügbar.

GBC: Die Krypto-Märkte waren in den vergangenen Monaten von einer negativen Entwicklung (Publicity, Volatilität etc.) geprägt. Wie schätzen Sie die aktuelle Marktlage ein und welche Auswirkungen hat dies auf das Produkt der Iconiq Lab?

Juan Rodriguez: Ihre Frage bezieht sich ja im Wesentlichen auf die Krypto-Währungen, in die wir, wie auch Iconiq Lab, grundsätzlich nicht investieren. FinLab hat bisher in keine Krypto-Währung oder Token investiert und wird es auch künftig nicht. Wir investieren nur in Unternehmungen, die mit Ihrem Geschäftsmodell auf der Blockchain oder mit der Blockchain arbeiten und ihr Geld verdienen. Die Blockchain wird langfristig das Medium sein, welches Intermediäre verringert und die größtmögliche Transparenz schafft. Blockchain ist ein langfristiges Thema. Das Internet ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, so dass wir unsere Investments langfristig sehen. Die negativen Schlagzeilen kommen ja nur aus der großen Volatilität und der extremen Kursausschläge. Aber konkret auf Ihre Frage zurück zu kommen. Das Produkt von Iconiq Lab soll insbesondere dazu dienen, eine hohe Transparenz und qualitativ sehr gute Produkte dem Endkunden anzubieten. Das bisherige Angebot im Bereich Krypto war ja nicht unbedingt von einer hohen Transparenz und Qualität geprägt. Vielmehr bedient das bisherige Angebot den spekulativen und kurzfristigen Handel von Kryptowährungen. Dies muss sich jedoch kurzfristig ändern. Durch den Eintritt institutioneller Player in diesem Markt, wie z.B. Vontobel sowie die Abkehr von ICOs (Initial Coin Offering) zu STOs (Security Token Offering) und damit verbunden mehr Rechte für die Investoren (z.B. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...