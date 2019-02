Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen an die erste FED-Sitzung im laufenden Jahr waren im Vorfeld eigentlich nicht besonders hoch, so die Börse Stuttgart.Die Guidance für 2019 habe eigentlich festgestanden und dass die US-Notenbank gleich im Januar an der Zinsschraube drehen würde, sei im Vorfeld noch nicht einmal spekuliert worden. Dennoch sei es keine FED-Sitzung wie jede andere geworden. ...

