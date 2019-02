Im Januar sind neue Passwort-Leaks im Internet veröffentlicht worden. Es sind ca. 2,2 Milliarden Accounts betroffen. Die Angst geht um in Firmen und bei Privatpersonen - wer ist betroffen? Nie war das Thema Cybersecurity so groß wie jetzt. Selbst die US-Börsenaufsicht SEC Firmen rät Konzernen, mehr in Sicherheitssoftware zu investieren. 2019 wird sogar die UN zwei Arbeitsgruppen zum Thema Cybersecurity starten. Besonders oft sind E-Mail-Accounts Angriffsziele von fremden Staaten oder Cyber-Kriminellen. Grandios positioniert für dieses Thema ist die amerikanische ZIX, die sich auf die Sicherheit von Mails konzentriert. Am 22. Januar die News, dass das Produkt Zix "Mail Archivierung" vorangetrieben wird. Damit werden alte Daten strukturiert gespeichert und gleichzeitig vor fremdem Zugriff gesichert. Der Clou dabei: ZIX sichert per Cloud auch wichtige Informationen und Chats, die in Firmen über Messenger oder LinkedIn vollzogen wurden.

