Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amgen auf "Sector Perform" belassen. Die Aussagen des Biotechkonzerns zum ersten Quartal ließen befürchten, dass die erwartete saisonale Schwäche diesmal noch ausgeprägter sein werde als in den Jahren zuvor, schrieb Analyst Kennen Mackay in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 20:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 05:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-02-01/14:30

ISIN: US0311621009