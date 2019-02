Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für General Electric von 10 auf 12 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Positive Entwicklungen im vierten Quartal ließen darauf hoffen, dass der Mischkonzern nun endlich die Wende zum Positiven eingeleitet haben könnte, schrieb Analyst Deane Dray in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 03:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 03:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-02-01/14:31

ISIN: US3696041033