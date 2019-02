Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Schaeffler von 14,50 auf 12,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Sascha Gommel stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf den Kostendruck für Autozulieferer ab, weswegen die Risiken für Continental, Elringklinger, Hella, Schaeffler und Valeo gestiegen seien./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHA0159