Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Symrise anlässlich einer Übernahme in den USA auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Kauf des Tiernahrungsspezialisten ADF/IDF für 900 Millionen US-Dollar erscheine teuer, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sei der Deal vernünftig, reiche aber nicht aus, um seine Einschätzung der bereits hoch bewerteten Aktie zu ändern./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 10:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 10:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2019-02-01/14:35

ISIN: DE000SYM9999