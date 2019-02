Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TLG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich des Verzichts der Ouram Holding auf ihre Forderung auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Der Experte sieht zudem durch jüngste Aussagen die Wachstumsambitionen des Konzerns bestätigt. Er will sein Bewertungsmodell nach den Jahreszahlen Ende März anpassen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 11:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-02-01/14:39

ISIN: DE000A12B8Z4