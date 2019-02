Der Januar gilt als prima Indikator dafür, wie sich die Börse in den nachfolgenden elf Monaten entwickeln wird. Was ist dran an dieser Faustregel, wenn man seine bisherige Bilanz für den DAX betrachtet? Dies ist das Thema des Wochenupdates.



Die Depotwerte des nur im TV geführten Depots entwickeln sich prächtig. Heute wird ein spannendes US-Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien aufgenommen. Beim Blick auf die Weltbörsen stehen die Schwellenländer im Fokus. Wird dort Kapital abgezogen, verheißt das meist nichts Gutes für die Weltbörsen allgemein. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung startet mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Märkten.