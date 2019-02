In den USA ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresauftakt überraschend etwas gestiegen. Im Januar habe die Arbeitslosenquote 4,0 Prozent betragen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Im Dezember hatte die Quote bei 3,9 Prozent gelegen. Analysten hatten für Januar im Mittel keine Veränderung erwartet.

Trotz des Anstiegs bleibt die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt weiterhin robust. Die Arbeitslosenquote liegt nur knapp über dem 50-Jahrestief. Dieses war im vergangenen Jahr bei 3,7 Prozent erreicht worden./jkr/bgf/jha/

AXC0170 2019-02-01/14:45