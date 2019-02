Südzucker bietet mehr Gewinn mit weniger Zucker, Fraport verdient nicht nur am Fliegen und Tel Aviv lockt mit solider Rendite für Euro-Anleger. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Südzucker - Süße Versuchung

Rückläufige Zuckerpreise, geringere Erntemengen und ein schwieriges Geschäft mit Biokraftstoffen werden Südzucker im laufenden Geschäftsjahr (bis Februar 2019) Verluste in zweistelliger Millionenhöhe bescheren. Dabei hat sich das Umfeld für Europas größten Zuckerhersteller ohnehin eingetrübt, seit mit Ende der EU-Zuckermarktordnung Quoten, Zölle und Subventionen wegfielen. Zudem wird Zucker in westlichen Ländern als Nahrungsmittel zunehmend kritisch gesehen. Nun steuert das Unternehmen dagegen und will die Zuckerproduktion um mehr als ein Zehntel reduzieren. Der Aufwand für Werksschließungen und Stellenabbau dürfte die Zahlen in den nächsten Monaten belasten. Der bisherige Rückgang der Aktie sollte das aber vorweggenommen haben.

Wichtige Hilfe könnte ausgerechnet vom Zuckermarkt kommen. Hier ziehen die Preise seit einigen Monaten wieder an. Die Dürre in Europa hat zu einer geringeren Produktion geführt. In den großen Erzeugerländern Brasilien und Thailand können durch den heftigen Preisverfall der vergangenen Jahre viele Zuckerhersteller ihre Kosten kaum noch decken. Auch das spricht mittelfristig für eine Verringerung des Angebots und damit für steigende Zuckerpreise. Die Ratingagentur S&P rechnet damit, dass Südzucker ab Sommer wieder von steigenden Zuckernotierungen profitieren könnte. Zusätzlich zugute kommt der Aktie, dass Südzucker beim Ausbau seiner zuckerunabhängigen Sparten vorankommt. So macht das Geschäft mit Tiefkühlpizzen, Stärke und Fruchtzubereitungen fast die Hälfte des Jahresumsatz aus.

Aktientipp 2: Fraport - Parken, shoppen und ein bisschen fliegen

Zwischen vier und fünf Prozent pro Jahr, so die Prognosen der Flugzeughersteller Boeing und Airbus, wird das Passagieraufkommen im weltweiten Luftverkehr in Zukunft steigen. Nachfrage kommt aus den aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien, langfristig hilft das Wachstum der Weltwirtschaft.

Mehr als 70 Millionen Passagiere wird Flughafenbetreiber Fraport dieses Jahr in Frankfurt abfertigen. Der Zuwachs dürfte etwas unter den acht Prozent des vergangenen Jahres liegen, weil in Frankfurt in diesem Jahr besonderes Gewicht auf Sicherheitskontrollen und Pünktlichkeit gelegt werden soll - deshalb könnte es Abstriche bei der Zahl der Flüge geben. Dafür wächst die Passagierzahl bei den Beteiligungen umso stärker, vor allem am türkischen Ferienflughafen Antalya und bei den griechischen Regionalflughäfen. Einen guten Start erwischten die neuen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre in Brasilien.

Vorteil für Anleger ist das stabile Geschäft von Fraport. Entscheidender Grund sind hohe und kontinuierliche Einnahmen durch Parkgebühren, Immobiliendienstleistungen und die Bewirtschaftung der Shoppingflächen am Frankfurter Flughafen. In wirtschaftlichen Normaljahren stammen 40 bis 50 Prozent der Vorsteuergewinne aus der Sparte Retail und Real Estate, in Krisenjahren wie 2009 sogar mehr als drei Viertel.

Diese Rückversicherung macht Fraport-Aktien für Anleger immer dann interessant, wenn sie einen längeren Sturzflug hinter sich haben. So wie in den vergangenen zwölf Monaten, in denen sie ein Drittel ihres Wertes verloren haben.

Aktientipp 3: Nemetschek - Keine Angst vor schwächerer Baukonjunktur

In den vergangenen fünf Jahren profitierte der Münchner Softwarespezialist Nemetschek vom globalen Baumboom - die Aktie legte 730 Prozent seit Anfang 2014 zu. Nemetschek bietet über seine Tochterfirmen Software für die Baubranche an. Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer sollen damit effizienter planen und bauen und die Kosten besser kontrollieren können. Das zieht: Nach erst 218 Millionen Euro Umsatz 2014 plant Vorstand Patrik Heider für 2018 mit rund 450 Millionen, bei 27 Prozent operativer Marge.

Ihr rasantes Wachstum dürfte die Baubranche zwar nicht fortsetzen. So enttäuschte Baumaschinenhersteller Caterpillar Ende Januar etwa mit schwachen Umsätzen in China. Nemetschek erzielt in Asien aber nur neun Prozent seiner Umsätze. Und die Kernmärkte Deutschland, Europa und USA gelten auch ...

