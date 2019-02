Die niederländische Bank ING hat im vierten Quartal Einnahmen und Gewinn gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen von steigenden Zinserträgen sowie höheren Einnahmen aus Provisionen und Gebühren, wie die ING am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. So stiegen die Einnahmen im Quartal insgesamt um 3 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verblieben knapp 1,3 Milliarden Euro und damit ein Viertel mehr als im Vorjahr. Allerdings hatte ING im Vorjahresquartal höhere Belastungen im Zusammenhang mit den Steuerreformen in den USA und Belgien verzeichnet.

Im Gesamtjahr 2018 sank der Nettogewinn hingegen um 4 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Hier belastete eine Strafe den niederländischen Konzern. Die ING hatte sich vergangenen September mit den Niederlanden wegen einer zu laschen Kontrolle und eines damit einhergehenden Geldwäscheverdachts auf die Zahlung von 775 Millionen Euro geeinigt. Das Tagesgeschäft verlief hingegen robust, auch hier konnte die Bank ihre Einnahmen steigern - um 2,2 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro. Dabei konnte ING mehr Kunden gewinnen, die Zahl stieg um eine Million auf 38,4 Millionen weltweit.

Für das Geschäftsjahr will der Konzern insgesamt 0,68 Euro je Aktie an Dividende ausschütten, darin enthalten ist die bereits im vergangenen August gezahlte Zwischendividende von 0,24 Euro je Aktie./nas/mne/mis

