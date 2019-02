FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche steht vor der Zulassung seines Medikaments Tecentriq in der EU zur Behandlung von Lungenkrebs. Das Mittel sollte in Kombination mit Avastin und einer Chemotherapie in der Erstbehandlung von bestimmten Lungenkrebspatienten eingesetzt werden, empfahl der EU-Ausschuss CHMP. Mit der Empfehlung ist die Zulassung des Mittels durch die EU-Kommission in naher Zukunft sehr wahrscheinlich.

