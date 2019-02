Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den jüngsten Entwicklungen in den Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit Monsantos Glyphosat. Die Expertin berücksichtigt mögliche Belastungen auf 5 Milliarden Euro für Glyphosat in der Bewertung. Eingepreist in den Kurs erschienen aber mehr als 19 Milliarden Euro./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 11:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-02-01/14:59

ISIN: DE000BAY0017