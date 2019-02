Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Die bahnbrechende internationale Auszeichnung der VAE ruft Organisationen und weiterführende Schulen dazu auf, ihre Lösungen und Projekte zum Thema Nachhaltigkeit einzureichen



Der Zayed Sustainability Prize nimmt ab sofort Nominierungen für die Auszeichnung 2020 entgegen. Die bahnbrechende internationale Auszeichnung der VAE zur Anerkennung von Innovation, Wirkung und Inspiration bei nachhaltigen Entwicklungslösungen hat bekanntgegeben, dass vom 30. Januar bis zum 30. Juni Unternehmen und Schulen dazu eingeladen werden, ihre Nominierungen in einer von fünf Kategorien einzureichen: Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Global High Schools.



Aufbauend auf dem Vermächtnis des VAE-Gründervaters, Scheich Zayid bin Sultan Al Nahyan, und seit der Etablierung der Auszeichnung im Jahr 2008, haben die Preisträger einen direkten oder indirekten positiven Beitrag für mehr als 318 Millionen Menschen auf der ganzen Welt geliefert. Die früher als Zayed Future Energy Prize bekannte Auszeichnung unterlief im April 2018 eine strategische Neuausrichtung und erweiterte ihr Themenfeld von einer anfänglichen Konzentration auf Energie, um auf globale Prioritäten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit einzugehen.



Die fünf Kategorien sind so konzipiert, dass sie sich eng an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ausrichten, und zeichnen globale Unternehmen aus, die benachteiligte Gemeinschaften befähigen und stärken, während außerdem Schulen dazu inspiriert werden, die nächste Generation von nachhaltigen Führungskräften heranzuziehen.



Während der Umfang der einzelnen Einreichungen variieren kann, sind dies einige Beispiele für die ausgezeichneten Lösungen und Schulprojekte: Zugang zu Gesundheitstechnologien in ländlichen Regionen schaffen, Lebensmittelsicherheit und nachhaltige Landwirtschaft fördern, mehr Zugang zu Energie für nicht ans Netz angeschlossene Gemeinschaften bieten, erschwingliche Trinkwasser- und Sanitärlösungen anbieten sowie Ausbildung, Training und Fürsprache fördern.



Im Vorfeld der Eröffnung der Nominierungen sagte Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister der VAE und Director General des Zayed Sustainability Prize: "Die umfassendere Anerkennung von Nachhaltigkeitslösungen markierte einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Preises, entsprechend der Vision der Führerschaft der VAE, Ideen und Anstrengungen zu unterstützen, die auf den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft abzielen. Inspiriert von Scheich Zayeds Vision für globale Nachhaltigkeit und humanitäre Gesinnung erkennt der Preis jetzt mehr Innovationen an, erreicht mehr Gemeinschaften und verdeutlicht noch stärker den Schwerpunkt der menschlichen Beeinflussung - bei allem, was wir tun."



"Aufbauend auf der elfjährigen Erfolgsbilanz des Preises, hervorragende Innovationen auszuzeichnen, hoffen wir, weiterhin die führenden Nachhaltigkeitspioniere der Welt anzuziehen und auszuzeichnen, und wir möchten dabei eine Agenda unterstützen, die einen integrierten Ansatz zur Lösung globaler Nachhaltigkeitsherausforderungen unterstützt", fügte er hinzu.



Der Zayed Sustainability Prize hat einen dreistufigen Bewertungsprozess, der bei der Sorgfaltsprüfung beginnt, die von einer renommierten internationalen Forschungs- und Analyseagentur durchgeführt wird. Danach wird die engere Auswahl der Finalisten durch ein Auswahlkomitee getroffen. Eine Jury wählt aus diesen Finalisten die Gewinner in allen fünf Kategorien aus, einschließlich Preisträger-Schulen aus sechs Weltregionen. Die Regionen sind: Nord- & Südamerika, Subsahara-Afrika, Naher Osten & Nordafrika, Europa & Zentralasien, Südasien sowie Ostasien & Pazifik.



Die Bewertungskriterien für die Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie und Wasser sind:



Wirkung: Deutliche und greifbare Ergebnisse für die Lebensqualität von Menschen.



Innovation: Ausgeprägte Eigenschaften, um den "Status quo" zu ändern, und Potenzial zur Herbeiführung von Chancen, die eine revolutionäre positive Wirkung haben und eine transformative Änderung bedeuten.



Inspiration: Das Potenzial, Projektergebnisse im nächsten Jahrzehnt zu skalieren, und das Vermögen, andere zu inspirieren.



Für die Kategorie Global High Schools sollten die Projekte von Schulen konzipiert sein, um eine positive Auswirkung auf die Bildung zu haben, einschließlich der Schaffung von Zugang zu hochwertiger Ausbildung und der Gewährleistung, dass Schüler wichtige Qualifikationen und bessere Fähigkeiten erhalten, um ihre Ziele zu erreichen. Ähnlich wie bei den anderen Kategorien sollte jedes Projekt idealerweise neue und innovative Herangehensweisen demonstrieren und inspirierend für andere sein.



Die Gewinner des Zayed Sustainability Prize 2020 werden bei der jährlichen Preisverleihungszeremonie im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week im Januar nächsten Jahres ausgezeichnet.



Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.ZayedSustainabilityPrize.com.



