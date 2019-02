Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Deutschen Bank von 7,20 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Christian Koch bezeichnete die operative Entwicklung in einer am Freitag vorliegenden Studie als erneut schwächer als erwartet, sieht aber Fortschritte auf der Kostenseite. Damit bestätige sich sein Investment Case mit einem sehr niedrigen Kurs/Buchwert in Verbindung mit einer anhaltend geringen Profitabilität. Einer Fusion mit der Commerzbank steht Koch skeptisch gegenüber. Er bezweifle, dass dies wertschaffend für die Aktionäre wäre./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 13:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 13:48 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-02-01/15:06

ISIN: DE0005140008