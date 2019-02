Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus nach den neuesten Nachrichten zur Zukunft des A380 auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Laut Medienberichten erwägt die größte A380-Kundin, die arabische Fluggesellschaft Emirates, ihre jüngste Bestellung über 20 Maschinen ganz oder teilweise auf den kleineren Langstreckenjet A350 umzuschreiben. Das könnte das Ende des A380 sein und damit den Ruf von Airbus belasten, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits könnte sich Airbus dann auf profitablere Flugzeugtypen konzentrieren./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-02-01/15:08

ISIN: NL0000235190