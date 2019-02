MEDION AG: Veröffentlichung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG DGAP-News: MEDION AG / Schlagwort(e): Sonstiges MEDION AG: Veröffentlichung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG 01.02.2019 / 15:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MEDION AG Essen Veröffentlichung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat festgestellt, dass der Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.03.2017 der MEDION AG, Essen fehlerhaft ist: 1. In der Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016/2017 sind die Umsatzerlöse um EUR 408 Mio. zu hoch ausgewiesen; in gleicher Höhe ist der Materialaufwand zu hoch erfasst. Es wurden gleichzeitig einerseits Bruttoerlöse aus dem Verkauf von Mobilfunk-Starter-Sets und Guthaben-Vouchern an Handelspartner und andererseits Provisionserlöse vom Netzbetreiber für die mit dem Vertrieb dieser Starter-Sets und Guthaben-Voucher in Zusammenhang stehenden Leistungen als Umsatz erfasst. Da Medion als Vermittler von Mobilfunkleistungen agiert und in diesem Zusammenhang Vertriebs- und andere Dienstleistungen für den Netzbetreiber erbringt, sind nur Erlöse aus Dienstleistung (Provision) als Umsatz zu erfassen. Die gewählte Bilanzierung verstößt gegen IAS 18.8 und IAS 18.14 2. Entgegen IFRS 8.34 werden im Konzernanhang die Gesamtbeträge der Umsatzerlöse mit externen Kunden, die sich jeweils auf mindestens 10% der Umsatzerlöse belaufen, nicht angegeben, sondern lediglich qualitative Angaben zu wichtigen Kunden gemacht. Im Geschäftsjahr 2016/2017 betrugen die nicht angegebenen Umsatzerlöse mit diesen Kunden EUR 194 Mio. und EUR 158 Mio. (nach Korrektur aufgrund der obigen Feststellung zu 1). Essen, den 01.02.2019 MEDION AG Der Vorstand 01.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201 8383-6500 Fax: +49 (0)201 8383-6510 E-Mail: aktie@medion.com Internet: www.medion.com ISIN: DE0006605009 WKN: 660500 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771883 01.02.2019 ISIN DE0006605009 AXC0180 2019-02-01/15:09