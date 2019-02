Honda hat sich im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde in signifikanter Höhe an dem Berliner Unternehmen Ubitricity beteiligt. Auch die Altinvestoren haben erneut Geld investiert. Der japanische Automobil-Hersteller hat womöglich weitreichende Pläne mit der Technologie von Ubitricity. Von Hondas Beteiligung an dem auf mobile Stromzähler spezialisierten Unternehmen aus Berlin hat electrive.net schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...