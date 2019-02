Die Demokraten haben einen neunten Bewerber für ihren Präsidentschaftskandidaten für die US-Wahl 2020: den liberalen Senator Cory Booker.

Der Senator Cory Booker ist der nächste Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2020 gegen Donald Trump. Der 49-jährige Afroamerikaner gab am Freitag in einem Video bekannt, dass er in den parteiinternen Vorwahlen antreten wird, die in einem Jahr beginnen. Damit gibt es bei den Demokraten nun schon neun Bewerber.

Booker ...

