=== M O N T A G, 11. Februar 2019 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Jena 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 4Q, Bielefeld *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/BIP Dezember *** 10:30 GB/Handelsbilanz Dezember *** 10:30 GB/Industrieproduktion Dezember *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember 12:30 DE/MSC-Vorsitzender Ischinger, PK zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 1Q - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 12. Februar 2019 *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q, Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (07:15 Telefonkonferenz; 10:00 HV), Hannover *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München *** 07:30 FR/Kering SA, Jahresergebnis, Paris *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien *** - EU/Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 13. Februar 2019 00:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Financial Executives International Cincinnati Chapter Meeting *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Norma Group SE, Ergebnis 4Q, Maintal 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena 08:00 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen Januar, München *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/KfW Bankengruppe, Jahresauftakt-PK, Frankfurt 10:00 DE/Ceconomy AG, HV, Düsseldorf 10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Januar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar 14:50 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Gatton College of Business and Economics, Lexington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose - DE/CDU, CSU und SPD, Treffen Koalitionsausschuss, Berlin D O N N E R S T A G, 14. Februar 2019 *** 00:50 JP/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Handelsbilanz Januar *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt *** 07:00 NL/Airbus Group, Jahresergebnis, Amsterdam *** 07:00 CH/CS Group, Ergebnis 4Q, Zürich 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Düsseldorf 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Jahresergebnis, Dortmund 07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate, Wuppertal 07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis, Mannheim *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt 07:30 NL/Aegon NV, Jahresergebnis, Den Haag *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:00 DE/Puma SE, BI-PK, Herzogenaurach *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar *** 16:00 US/Lagerbestände November *** 17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand F R E I T A G, 15. Februar 2019 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (08:30 BI-PK), München 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis, Augsburg 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh 08:00 FR/EDF, Jahresergebnis, Paris 10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar 15:55 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Public Affairs Research Council of Alabama, Birmingham *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - DE/Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis 17.2.) - DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2018, Stuttgart - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (DBRS), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Malta (DBRS), Österreich (DBRS), Portugal (Moody's), Russland (Fitch), Türkei (S&P), Ungarn (S&P) ===

