DGAP-News: PRICAP Venture Partners AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung PRICAP Venture Partners AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.03.2019 in Rothenbaumchaussee 54, 20148 Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-02-01 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRICAP Venture Partners AG Hamburg Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 4. März 2019, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Thomas J. C. Matzen GmbH Rothenbaumchaussee 54 20148 Hamburg stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats* 2. *Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 in Höhe von EUR 16.891.415,00 eine Dividende von EUR 19,41 je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 16.886.700,00, an die Aktionäre auszuschütten. und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 4.715,00 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. *Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 / 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 / 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats* Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. h.c. Thomas J.C. Matzen, Dr. Hartmut Dietrich und Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Christian Nedeß endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat der PRICAP Venture Partners AG setzt sich gemäß §§ 95 S. 1, 96 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Laufzeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet: a) Prof. Dr. h.c. Thomas J.C. Matzen, Kaufmann, Hamburg, b) Dr. Hartmut Dietrich, Rechtsanwalt, Hamburg, c) Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Christian Nedeß, Hochschullehrer, Buchholz i. d. N. 6. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 / 2018, der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen enthält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder durch Bevollmächtigte - werden gemäß § 18 der Satzung der PRICAP Venture Partners AG die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zugelassen. Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir darum, uns die persönliche Teilnahme oder eine Bevollmächtigung bis spätestens Montag*, den 18. Februar 2019* , anzukündigen. Diese Ankündigung und etwaige Gegenanträge sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft unter der Telefaxnummer +49 (40) 49 21 91 05 übersandt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz der Textform. Hamburg, im Januar 2019 *PRICAP Venture Partners AG* _Der Vorstand_ 2019-02-01 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PRICAP Venture Partners AG Neuer Wall 44 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 447269 Fax: +49 40 49219105 E-Mail: cherzog@pricap.de Internet: https://www.pricap.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771895 2019-02-01

