Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht gute Chancen für den geplanten Kauf von Innogy, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Nur mögliche Marktanteile im osteuropäischen Einzelhandel könnten Probleme bereiten. Zudem könnte ein Brexit ohne Vertrag den Zeitplan durcheinander bringen. Insgesamt stehe Eon für eine der attraktivsten langfristigen Wachstumsgeschichten des Sektors. Außerdem wirke sich die Digitalisierung positiv aus./elm/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 09:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-02-01/15:32

ISIN: DE000ENAG999