Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 US-Dollar belassen. Der Online-Handelskonzern habe insgesamt ein gutes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte das kontinuierlich starke Umsatzwachstum und die operative Marge. Der Ausblick sei jedoch durchwachsen. Die Erlösprognose liege unter der Markterwartung, das operative Ergebnis indes darüber./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 21:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 21:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2019-02-01/15:34

ISIN: US0231351067