Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor den Quartalszahlen von 30 auf 28 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres am 12. Februar erfolge unter der neuen Konzernstruktur, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Daher seien Vergleich mit vorherigen Zahlen schwierig. Der Stahlhandel dürfte unter rückläufigen Stahlpreisen gelitten haben, das Technologiesegment unter dem Abschwung der Autobranche. Aus den neuen Schätzungen ergebe sich das reduzierte Kursziel./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2019-02-01/15:37

ISIN: DE0007500001