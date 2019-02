An den Aktienmärkten spielt weiter das Thema Bilanzsaison eine große Rolle. Amazon hat zwar starke Zahlen geliefert, beim Ausblick aber enttäuscht. Außerdem stehen heute MorphoSys und Symrise mit Meldungen im Fokus.



Direkt von der Börse in Frankfurt liefert Korrespondentin Viola Grebe einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.