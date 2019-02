Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Unter den europäischen Versicherern bevorzugt er jene mit robusten Bilanzen sowie mit Aufwärtspotenzial beim Gewinn je Aktie und der Dividende, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allianz zählt neben Baloise und Aviva zu seinen "Top Picks".L&G znd Aegon sind seine am wenigsten bevorzugten Aktien/ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-02-01/15:46

ISIN: DE0008404005