Mit einer niedrigeren Kostenbasis und einem starken Auftragspolster will Ergomed 2019 zurück in die Spur finden. Gründer Miroslav Reljanovic musste den Posten des Interims-CEO übernehmen. Die Börse freuts, die Aktie befindet sich wieder im Vorwärtsgang.

Neue Chancen 2019

"Ergomed ist wieder einen Blick wert", hatten wir nach dem Eigenkapitalforum im November in Frankfurt geschrieben (hier). Vorstandschef Stephen Stamp konnte uns damals plausibel erklären, warum das Unternehmen im Frühsommer eine Gewinnwarnung aussprechen musste. Aufträge konnten nicht ganz so schnell umgesetzt werden wie erhofft, weil sich das Outsourcing auf Kundenseite verzögerte. Das nötige Personal hatte der Servicedienstleister für die Pharmabranche aber bereits auf der Payroll. Es liefen also schon Kosten auf, bevor es in der eigenen Kasse klingelte. Ärgerlich.

Aktie wieder im Vorwärtsgang

Seither hat sich aber einiges getan. Der Aktienkurs legte in Frankfurt binnen dreier Monate um grob ein Fünftel zu, was in diesem volatilen Marktumfeld für das Management spricht. Offenbar hat man wieder die richtigen Worte gegenüber den Investoren gefunden. Seit unserem Treffen im November hat sich aber ...

