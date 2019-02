Skandalminister Altmaier will neue Prioritäten setzen: So wird der Staat im Rahmen der am kommenden Dienstag vorgestellten "Nationalen Industriestrategie 2030" deutsche Schlüsselindustrien mit staatlichen Hilfen unter die Arme greifen. Das berichtet "Die Welt" unter Berufung auf einen der Zeitung vorliegenden Entwurf. Betroffen seien u.a. Daimler (WKN: 710000), Volkswagen (WKN: 766403) und BASF (WKN: BASF11),

Das Ziel: Die "Sicherung beziehungsweise Wiedererlangung der wirtschaftlichen und technologischen Führungsposition Deutschlands und der EU". Hier müssen die Alarmglocken läuten: Während die USA weiterhin den Ton angeben, scheint die EU mitsamt Deutschland - so erweckt es die Notwendigkeit eines solchen Plans - mittlerweile hinter China zurückgefallen.

Das Brisante dabei ist, dass Altmaier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...