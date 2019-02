Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 9,55 auf 8,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. 2018 habe es Zeichen einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau gegeben, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der schwachen Ertragsentwicklung spiegele sich neben dem anspruchsvollen Marktumfeld insbesondere der Konzernumbau wider. Zumindest das Kostenziel habe der Finanzkonzern leicht übertroffen. 2019 sei dennoch eine weitere Steigerung der Einnahmen nötig, wenn das vergleichsweise bescheidene Rentabilitätsziel (RoTE) von 4 Prozent erreicht werden soll./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 15:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 15:10 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2019-02-01/16:08

ISIN: DE0005140008