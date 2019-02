niiio finance group AG: niiio finance group AG entwickelt White-Label-Software für Marktplatz-Lösung für unabhängige Vermögensverwalter in Kooperation mit V-BANK und dem Bereich Equity Markets & Commodities (EMC) der Commerzbank DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge niiio finance group AG: niiio finance group AG entwickelt White-Label-Software für Marktplatz-Lösung für unabhängige Vermögensverwalter in Kooperation mit V-BANK und dem Bereich Equity Markets & Commodities (EMC) der Commerzbank 01.02.2019 / 16:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Görlitz, 01.02.19 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN niiio finance group AG entwickelt White-Label-Software für Marktplatz-Lösung für unabhängige Vermögensverwalter in Kooperation mit V-BANK und dem Bereich Equity Markets & Commodities (EMC) der Commerzbank niiio finance group kooperiert im Zuge eines laufenden Projektes mit der V-BANK und dem Bereich Equity Markets & Commodities (EMC) der Commerzbank. Basierend auf dem Portfoliomanagementsystem munio wird eine neue White-Label-Software-Lösung für unabhängige Vermögensverwalter und deren Kunden in Form eines Marktplatzes entstehen. Im ersten Schritt werden 20 Vermögensverwalter, die zudem einen Internetauftritt im eigenen Layout erhalten, die Software-Lösung nutzen. So erfolgen Online-Onboarding und Kunden-Login auf der Webseite des Vermögensverwalters. Die Strategieportfolios werden dann auf einem Marktplatz im Web mit dem Ziel präsentiert werden, für die Vermögensverwalter ganz neue Kunden zu gewinnen. Im Zuge dieses Projektes realisiert niiio erneut nicht nur Umsätze über Softwareverkäufe, sondern das Unternehmen profitiert zudem noch prozentual vom über die Software-Lösungen verwalteten Vermögen (assets under management, kurz AUM). Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 01.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771881 01.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A2G8332 AXC0197 2019-02-01/16:11