Essen (www.anleihencheck.de) - Die FED hat auf der letzten Sitzung eine Zinspause signalisiert: Bei robuster Konjunktur sieht das FOMC das aktuelle Zinsniveau als angemessen an, so die Analysten der National-Bank AG.Eine unverändert moderate Inflationsentwicklung sowie die wirtschaftlichen Risiken außerhalb der USA seien hierbei laut FOMC maßgeblich gewesen. Die Analysten der National-Bank AG würden bei der Interpretation der Entscheidung nach wie vor eher die globalen Risiken denn eine nahende binnenwirtschaftliche Schwächephase als für diesen geldpolitischen Kurswechsel ausschlaggebend erachten: Die FED-Politik sei eben der geldpolitischezentrale Parameter weltweit, so dass hier auch eine globale Zinsvorgabe gemacht werden müsse. Binnenwirtschaftlich wären aus der Sicht gängiger geldpolitischer Modelle weitere Zinsschritte durchaus angemessen, wie sie ja noch im November letzten Jahres das Mehrheitsszenario gewesen seien. Wenn die Weltwirtschaft also wieder stärker Tritt fasse, werde auch die FED ihren Zinszyklus fortsetzen. ...

