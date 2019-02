Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Morgan Stanley hat eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Zunächst sei diese mit einem festen Kupon in Höhe von 4,431 % ausgestattet, die Zinszahlung erfolge halbjährlich. Ab 2029 werde der feste Kupon durch einen variablen abgelöst. Die Anleihe (ISIN US6174468G77/ WKN MS0G1S) laufe bis 2030 und sei durch den Emittenten vorzeitig kündbar. Die Stückelung betrage privatanlegerfreundliche 1.000 US-Dollar nominal. Über die Handelsplattform Stuttgart FX Plus könne der Bond auch in US-Dollar abgewickelt werden. Die amerikanische Großbank Morgan Stanley werde von der Ratingagentur S & P mit BBB+ bewertet. (01.02.2019/alc/n/a) ...

